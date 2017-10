Geen appartementen in oude vmbo-school Zevenaar

ULFT - Het realiseren van 31 tijdelijke appartementen in de oude vmbo-school in Zevenaar gaat niet door. De financier van het project heeft zich teruggetrokken.

'We betreuren het zeer dat we deze beslissing moeten nemen', zegt Bastiaan Koetsveld van VoorkomLeegstand, de organisatie die de woningen zou beheren. De bedoeling was om het schoolgebouw voor vijf jaar om te vormen tot een woonbestemming. Daarna zou dan gekeken worden wat een definitieve bestemming kan zijn voor het gebouw.

Geen nieuwe partner gevonden

'We hebben de afgelopen weken getracht een nieuwe aannemer/financierder te vinden voor het project, maar daarin geen nieuwe partner kunnen vinden. Daarom zijn we genoodzaakt om de handdoek in de ring te gooien en af te zien van het project', aldus Koetsveld.

In het gebouw moesten 31 appartementen komen om zo te voorkomen dat het gebouw leegstaat en verpauperd. Wethouder Toon Alberts van Zevenaar betreurt dat het plan niet doorgaat. 'We vinden het een enorme domper dat het niet door kan gaan. Met het realiseren van de woningen hadden 31 jongeren zelfstandig kunnen wonen. Als college bespreken we of er alternatieven zijn voor hen. Daarnaast moeten we nu opnieuw bekijken wat we met het terrein kunnen doen.'