Culemborg verwijdert honderden overbodige verkeersborden en paaltjes

CULEMBORG - In Culemborg verdwijnen op korte termijn 275 verkeersborden. De borden hebben volgens de gemeente weinig toegevoegde waarde. Weggebruikers kunnen er onnodig door in verwarring worden gebracht.

Minder paaltjes

Om de fietsveiligheid te verbeteren worden in Culemborg ook 300 overbodige fietspaaltjes verwijderd. De paaltjes zijn bedoeld om fiets- en wandelpaden af te sluiten voor autoverkeer. Maar ze kunnen ook hinderlijk zijn voor bakfietsen of rolstoelgebruikers. En als fietsers de paaltjes niet zien staan, zijn ze ronduit gevaarlijk. Daar waar de paaltjes wel blijven staan, brengt de gemeente op verschillende plaatsen een extra markering op het wegdek aan, zodat de paaltjes beter opvallen.

Verplaatsen en vervangen

De gemeente heeft gekeken naar het nut en de noodzaak van alle verkeersborden en palen binnen de gemeente. Dat leidt er ook toe dat verouderde of beschadigde verkeersborden worden vervangen. En op bijna 130 plekken in de stad worden verkeersborden verplaatst. Borden die nu aan een aparte paal hangen worden bevestigd aan bijvoorbeeld een straatlantaarn. Ook dat leidt tot minder obstakels in de Culemborgse straten.