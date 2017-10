Verdachten van branden in Epe weer vrij

EPE - De twee verdachten van brandstichtingen in Epe zijn vrijgelaten. De officier van justitie ziet geen reden om beiden langer vast te houden. Ze blijven wel verdacht.

De politie hield na de zesde brand in Epe in de nacht van 11 op 12 oktober een duo aan. Het ging om een man van 18 zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 34-jarige Epenaar.

Beiden zouden een dezer dagen worden voorgeleid bij de rechter-commissaris, maar zover kwam het niet. De officier van justitie zag zelf geen reden om de twee langer in hechtenis te houden.

Na hun aanhouding was het weer even rustig in Epe, maar maandagnacht was het voor de zevende keer raak.

Een man die dinsdagmorgen werd gearresteerd, is ook alweer op vrije voeten. Hij heeft volgens de politie niets met de branden in het dorp te maken.

