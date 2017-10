Kat verstoort vergadering over hondenpoep

Foto: Gemeente Voorst

TWELLO - Een bijzonder tafereel maandagavond bij het gemeentehuis van Voorst in Twello. Toen de gemeenteraad in een rondetafelgesprek over overlast van hondenpoep praatte, liep buurtkat Tommie ineens rond in de vergaderzaal.

'Tommie is al weken niet weg te slaan bij het gemeentehuis', legt woordvoerder Linda Simons van de gemeente Voorst uit. 'Hij zit iedere middag voor de achterdeur. Hij loopt zelfs mee naar de auto als we naar huis gaan.' Tijdens het ronde-tafelgesprek van maandag lukte het Tommie naar binnen te sluipen. Hij liep bij de gemeenteraadsleden over tafel terwijl zij over de overlast van hondenpoep in de gemeente praatten. 'Het was warm dus waarschijnlijk heeft er een raam open gestaan en kon hij zo naar binnen', gaat Simons verder. Op zoek naar gezelligheid Omdat de kat zo veel bij het gemeentehuis is, besloot een medewerker met het dier naar de dierenarts te gaan om te kijken of hij wel een thuis heeft. Simons: 'Hij blijkt in de wijk tegenover het gemeentehuis te wonen. Zijn baasje zorgt goed voor hem, maar waarschijnlijk vindt hij alle aandacht hier gewoon gezellig.' De tekst gaat onder de afbeelding verder. Foto: Ingrid de Croon, gemeente Voorst. Baasje Lisette Ham beaamt dit. 'Het is een erg ondernemend dier en een echte allemansvriend.' Ham vindt het niet erg dat Tommie graag naar het gemeentehuis gaat, maar ze heeft wel met de gemeente afgesproken dat medewerkers de kat niet voeren. Tot nu toe haalt deze poging om de kat bij het gemeentehuis weg te houden niets uit: Tommie staat nog steeds dagelijks voor de deur. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl