Aangehouden man Epe onterecht gelinkt aan branden

Foto: News United/Stefan Verkerk

EPE - Een man die dinsdagmorgen in Epe is aangehouden, heeft niks te maken met de brandstichtingen in het dorp. Dat zegt de politie. De man zegt tegen Omroep Gelderland last te hebben van geruchten in Epe. Zijn arrestatie wordt door dorpsgenoten gelinkt aan de branden die het dorp sinds een tijdje teisteren.

De teller bij de brandweer staat op zeven. Sommige media spreken van acht branden in het Noord-Veluwse dorp, maar de brandweer zelf vond een brandje aan de Kolthovenweg dat al na 5 minuten was gedoofd de statistieken niet waard. Na de tweede brand bij camping De Koekamp aan de Tongersenseweg, in de nacht van maandag op dinsdag, hield de politie de man aan. Hij werd echter al snel weer vrijgelaten. 'Hij was opgepakt voor heling van fietsen, maar is weer heengezonden', bevestigt politiewoordvoerder Simen Klok. Excuses politie en justitie De man zegt excuses te hebben gekregen van politie en justitie. Maar bewoners van camping De Koekamp, denken nu dat hij in verband kan worden gebracht met de branden. 'Ik ben onschuldig', zegt hij. De politie pakte eerder twee andere mannen op, waarna de branden tijdelijk stopten. Maar na de zevende brand, is de onrust terug in Epe. Die twee verdachten zijn sinds woensdag weer op vrije voeten. Politiewoordvoerder Klok zegt dat de politie een extra oogje in het zeil houdt. Zie ook: Verdachten van branden in Epe weer vrij

