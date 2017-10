Groenlo maakt zich op voor Slag om Grolle

GROENLO - Groenlo ondergaat vandaag een ware metamorfose. Het Achterhoekse stadje moet vanavond de sfeer van 400 jaar geleden uitstralen. Honderden vrijwilligers zijn druk bezig om dat voor elkaar te krijgen. Vrijdag start het evenement Slag om Grolle.

Op het zogeheten schootsveld wordt de veldslag nagespeeld. Maar daar blijft het niet bij. In de binnenstad kunnen bezoekers verschillende andere verhalen zien.

Zo vliegt de kerktoren in brand na inslag van de eerste kanonskogels en de bevolking komt in actie om te blussen. Het hospitaal opent de deuren voor de gewonden die terugkeren van het slagveld en de soldaten worden vermaakt in de taveerne gelegen in de 'Grolse Rosse buurt'.

Foto: Omroep Gelderland

Grolsch en Groenlo blijven met elkaar verbonden, want ook tijdens deze editie komt het biermerk met een speciaal biertje, Grolsch Musketier. Het biertje wordt alleen tijdens het evenement geschonken.

Strijd tussen Hollanders en Spanjaarden

De Slag om Grolle is het verhaal van de strijd tussen de Hollanders en de Spanjaarden. Groenlo was al eeuwenlang een belangrijk handelscentrum omdat er veel handelsroutes vanuit Duitsland en het Verre Oosten via Groenlo liepen. Frederik Hendrik kreeg in 1627 opdracht van de Staten Generaal om 'die Starcke Stadt Grol' te heroveren op 'den Spanjaerd'. De belegering van Grolle duurde 30 dagen. Daarna was Groenlo weer in handen van de Hollanders.

Foto: Omroep Gelderland

Tijdens de Slag om Grolle vechten meer dan 1600 re-enactors verdeeld aan Staatse of aan Spaanse zijde. De gevechten worden uitgevoerd met bulderende kanonnen, pieken, rapiers en musketten en 22 paarden, die hier speciaal voor zijn getraind.