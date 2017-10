'Vitesse interessante test voor Zulte Waregem'

WAREGEM - 'Ik ben benieuwd op welk niveau de Belgische competitie nu staat ten opzichte van Nederland. Wat dat betreft wordt Vitesse een interessante test voor Zulte Waregem. '

Dat zegt Marc Reunes, die het Belgische voetbal al jaren volgt namens de toonaangevende krant Het Nieuwsblad. 'Zulte Waregem is de laatste jaren een club met veel huurlingen en dat geeft nogal eens wat onrust. Zo is Sander Coopman, één van de betere spelers, gehuurd van Club Brugge, maar mocht hij tegen Club niet meedoen. En van het elftal van vorig jaar zijn er weer veel vertrokken, zoals de leider van de groep, de spits Leye. En Meïté is naar Monaco gegaan.'

Van revelatie naar dip

'Toch waren ze in het begin van dit seizoen de revelatie van de competitie. Maar nu heeft Zulte Waregem drie keer op rij verloren, het afgelopen weekend nog zwaar onderuit op Antwerp. Ze speelden toen met drie verdedigers, maar gingen de mist in. Het is de vraag of ze deze dip te boven kunnen komen tegen Vitesse.'

Gecharmeerd van Kaya

'Zulte Waregem heeft in Francky Dury een heel goede coach. Hij was als politieman in het verleden nogal stringent, maar hij is inmiddels wat soepeler geworden. Hij speelde omschakelingsvoetbal, maar laat zijn ploeg nu heel dominant voetballen. Spits Leya is heel gevaarlijk, een talent dat is gehuurd van Anderlecht. Hij heeft een wat moeilijk karakter, maar daar gaat Dury goed mee om. Peter Olyainka kreeg bij Gent geen kans, maar doet het nu ook uitstekend. Maar ik ben vooral zeer gecharmeerd van een speler die iedereen bij Vitesse wel kent: Onur Kaya. Hij stond vooral bekend als de man van de assist, maar heeft dit seizoen zelf ook al drie keer gescoord.'

'Een paar jaar geleden dachten we dat Zulte Waregem PSV wel kon verrassen, maar dat lukte toen niet. Eens zien of het nu tegen Vitesse wel gaat gebeuren.'