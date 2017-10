Knieblessure voor NEC'er Buwalda

NIJMEGEN - NEC'er Robin Buwalda is mogelijk voorlopig uitgeschakeld vanwege een knieblessure.

De verdediger heeft een knieblessure opgelopen en is in afwachting van de uitslag van een MRI-scan, die dinsdag is gemaakt. Buwalda had juist zijn basisplek terug door het wegvallen van Wojciech Golla, die eveneens een knieblessure heeft.

Mocht Buwalda vrijdag niet kunnen spelen tegen Volendam, dan komt Frank Sturing (foto) in beeld voor een basisplaats. De jeugdspeler maakte vorig seizoen in de eredivisie zijn debuut voor NEC tegen Vitesse, maar dit seizoen kwam hij nog niet in actie.