Onrust om tbc in Vaassen, GGD wordt platgebeld

APELDOORN - Veel mensen zijn ongerust na de uitbraak van open tbc in Vaassen en op enkele plekken in Apeldoorn. Ruim twintig mensen zijn ziek of ziek geweest. De GGD Noord- en Oost-Gelderland doet in Vaassen onderzoek en hoopt duizend inwoners aan te sporen zich te laten onderzoeken.

'We worden platgebeld. Hoeveel telefoontjes het zijn weet ik niet, het gaat de hele dag door', zegt arts tbc-bestrijding Sieb van Kuijk van de GGD. 'Veel mensen zijn ongerust. Ze bellen ons, omdat ze in Vaassen zijn geweest of familie hebben in Vaassen. Ze vragen zich af of ze risico hebben gelopen.'

Dat risico is niet zo groot. 'Want', zegt Van Kuijk, 'je loopt pas risico als je in contact bent geweest met mensen die open tbc hebben. Meestal vindt zo'n besmetting plaats als mensen in ruimtes zijn met anderen die de ziekte hebben.'

Vragen en antwoorden op website

Om de meeste vragen te beantwoorden heeft de GGD in Apeldoorn een pagina met de meestgestelde vragen. 'Daarmee hopen we de meeste onrust weg te nemen', zegt de arts tbc-bestrijding.

In Vaassen zijn ruim twintig mensen ziek of ziek geweest. Open tbc werd er vorig jaar ontdekt en de eerste patiënten zijn volgens Van Kuijk al genezen. Tuberculose is een infectieziekte die meestal goed is te behandelen met medicijnen. Die moeten minstens een half jaar worden geslikt. Om vast te stellen of iemand besmet is, wordt onder meer een mantouxtest gedaan.

Het gebeurt volgens Van Kuijk wel vaker dat de besmettelijke ziekte in Gelderland opduikt, de laatste keer was twee jaar geleden. 'Meestal zie je dergelijke uitbraken in het westen van het land.'

