Doodsangst uitstaan? Dat kan in een 'Tsjernobyl-spookhuis'

NIJMEGEN - Griezelen, maar dan ook echt? Dat kan drie dagen lang in Nijmegen. Het driedaagse evenement Honig Halloween Nights 2017 zoekt de grenzen op met een spookhuis dat gebaseerd is op de kernramp van Tsjernobyl in 1986.

'Als bezoeker ben je slachtoffer van de radioactieve straling. Een arts zal je onderzoeken, waarna de patiënten in kleine groepjes of zelfs in hun eentje hun weg vervolgen. Vastgebonden in een rolstoel', zegt initiatiefnemer Michael Snoek.

Diepste angsten

Volgens de bedenkers wordt de beleving veel heftiger dan spookhuizen zoals we die kennen in de grote attractieparken. Deze attractie in Nijmegen moet inspelen op de diepste, psychische angsten. 'Je gaat ten slotte naar een spookhuis om bang te worden.'

Brancard

In Walibi Holland staat sinds vorig jaar een Halloween-spookhuis waarin bezoekers worden vastgebonden op een brancard. Snoek: 'Ik wil nog niet alles verraden, maar wij gaan veel verder. Pretparken durven zo'n intense ervaring niet aan, omdat er risico's aan verbonden zijn.'

Het Halloween-evenement vindt plaats op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 oktober bij Laserloods Nijmegen. Een kaartje kost 12 euro, inclusief rolstoel.

Zie ook: Hoe zat het ook al weer in Tsjernobyl?