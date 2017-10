Vrachtwagen op z'n zij naast N224 bij Ede; weg tot 12.00 uur dicht

Foto: Roland Heitink

EDE - De Verlengde Arnhemseweg (N224) tussen Ede en Arnhem is dicht tussen Ede en de aansluiting met de rijksweg A12 bij de afrit Oosterbeek. Dat komt doordat in de nacht van dinsdag op woensdag daar een vrachtwagen van de weg was geraakt.

De weg is tot 12.00 uur afgesloten. Verkeer wordt om de plaats van het ongeval geleid. De vrachtwagen kwam uit de richting van Arnhem. Een ruime kilometer voor de rotonde met de Nieuwe Kazernelaan belandde de bestuurder met de linkerkant van zijn voertuig op het lager gelegen fietspad langs de weg. Hoe dit kon gebeuren, is nog niet bekend. De chauffeur klom zelf uit de cabine en is ongedeerd.