Oud-speler Bob Peeters: 'De laatste strohalm voor Zulte en Vitesse'

ARNHEM - 'Europees thuis tegen Inter, het dak ging eraf. Daarna ook nog leuke wedstrijden tegen Werder Bremen, Rapid Boekarest en Liverpool. En we waren tegen de grote clubs niet eens kansloos.' Bob Peeters weet het nog precies te herinneren, de Europese route van Vitesse. De spits speelde de wedstrijden mee in de periode begin 2000. Nu ziet de Belgische aanvaller Vitesse het Belgische Zulte Waregem op het 'Europese parcours' langskomen. 'Vitesse en Zulte zijn van hetzelfde niveau.'

Peeters volgt Vitesse nog altijd. 'Dat doe ik met alle clubs waar ik gevoetbald heb.' Maar hij geeft al gelijk toe: 'Ik kan de sterkte van Vitesse niet heel goed inschatten. Ik zie te weinig.'

De Belg, tegenwoordig coach maar even zonder club, zag Vitesse tegen Lazio voetballen en zag de ploeg goed voor de dag komen, maar weet ook dat Vitesse het moeilijk had in Nice. Donderdag verwacht hij een gelijkopgaande wedstrijd.

'Zulte en Vitesse zijn van hetzelfde niveau. Beide ploegen hebben goede elftallen en gaan niet meedoen om het kampioenschap. Ze zijn aan elkaar gewaagd. Er zal donderdag ook minder spanning zijn voor de ploegen, dan bijvoorbeeld in een wedstrijd tegen Lazio Roma. Met alle respect, Roma en Nice zijn fantastische affiches, maar dat zijn gewoon betere ploegen en zij zijn beter gewapend in Europa. Voor beide ploegen is dit een belangrijke wedstrijd. Ze moeten in de komende wedstrijden punten sprokkelen om nog fier zijn op (trots zijn) de prestaties in de groep. Het is de laatste strohalm voor Zulte en Vitesse.'

'Zulte Waregem rekent op drie punten'

Peeters verwacht dus niet veel verschil tussen beide ploegen. 'Het zijn allebei teams die aanvallend denken en proberen aan te vallen. Dat werd Zulte Waregem ook fataal in de eerste wedstrijd in de Europa League (1-5). De tweede wedstrijd hebben ze wat defensiever gespeeld en nu wordt er verwacht dat ze de drie punten pakken. Daar zal het team ook vol voor gaan. Ik weet niet in welke mate Henk Fraser (coach Vitesse, red.) zegt dat alles op alles moet. Maar Francky Dury (coach Zulte Waregem, red.) rekent op de drie punten.'

'Goed gestart, nu een dipje'

Foto: ANP

Wat kan Bob Peeters zijn oude ploeg vertellen over Zulte? 'Ze spelen met backs die veel opkomen en er is veel beweging voorin. De ploeg is goed gestart in de competitie en speelde tot drie weken geleden het beste voetbal van België. Nu hebben ze drie wedstrijden op rij verloren, dat tikt wel aan. Ze zijn ook uit de top 6 gevallen. Maar dat is ook wel logisch, een club als Zulte heeft niet de selectie om op drie fronten mee te strijden. Ze doen het veel met dezelfde mensen en jonge jongens. Dat kost ook punten. Ze hebben nu een vormdipje.

'Kaya, koning van de assist'

En dat vormdipje heeft volgens Peeters misschien te maken met het spel van oud-Vitessenaar Onur Kaya. De Belg speelde van 2005 tot en met 2010 voor Vitesse. 'Vorig jaar had hij een heel goed seizoen. Hij was de koning van de assist. De laatste weken is hij wat weggezakt. Het is wel zo als Kaya een goede dag heeft, dat Zulte op een hoger niveau speelt. Hij is ook heel belangrijk met vrije trappen. Als Kaya zijn vorm niet heeft, dan is de machine iets meer gestokt.'

Foto: ANP

Maar er zijn meer spelers waar Vitesse voor uit moet kijken. 'Olayinka is een revelatie. Doumbia, gehuurd van Anderlecht is heel belangrijk en Timothy Derijck, wel bekend in Nederland (oud-ADO den Haag, red.) was tot voor kort vrij goed.'

'Zulte heeft niet de sfeer van Vitesse'

Hoewel in Arnhem de wedstrijd leeft, er reizen zo'n 1000 supporters af naar België, is dat bij onze zuiderburen iets anders. 'Vitesse is wel bekend in België, de club heeft natuurlijk een Belgische connectie.' Maar grote sfeeracties hoeven we niet te verwachten bij Zulte Waregem, vertelt Peeters.

'Het zijn rustige supporters die achter hun elftal staan. Er zijn nooit problemen. Ze proberen sfeer te maken, ze hebben een sfeervak achter het doel. Toen ze vorig jaar meededen om de titel was er veel sfeer, nu iets minder. Maar het heeft niet de impact zoals ik de sfeer van Vitesse ken. In mijn tijd waren er 25.000 mensen in het stadion en was de sfeer top. Zulte is nog niet zover als club. Daar zitten ze met 10.000 à 12.000 supporters aan hun maximum. Dat zingen vanaf de eerste tot de laatste seconde, zoals in de Europese wedstrijd tegen Inter? Dat is bij Zulte nog nooit in die orde van grote geweest.'

Peeters in GelreDome?

Foto: ANP

Tot slot. Gaat de oud-Vitessenaar de wedstrijd tussen de Belgen en zijn voormalige club nog bekijken? 'Ik denk niet dat ik er donderdag bij ben, maar ik ga liever de thuiswedstrijd in GelreDome bekijken op 2 november.'