Supportersvereniging Vitesse wil vertrouwen Waregem niet beschamen

ARNHEM - Vijf volle bussen met ongeveer 300 fans van Vitesse reizen donderdag af naar Waregem voor een duel van de waarheid. 'Het kan zeker nog', zegt de voorzitter van de supportersvereniging.

Behalve de 300 fans die vanaf het supportershome richting België koersen, reizen nog eens een kleine 700 mensen af voor een wedstrijd tussen twee ploegen die nog puntloos zijn. 'We hebben 975 kaarten gekregen en die waren binnen een paar uurtjes allemaal weg. De overige supporters gaan met busjes, eigen auto, motoren en trein', weet Paul Koster.

'Alle gelegenheid autoriteiten'

De voorzitter van de supportersvereniging verwacht een mooie donderdag. 'Het wordt een mooie trip, iedereen heeft goede zin en we verwachten een mooie wedstrijd. We krijgen alle gelegenheid van de Belgische autoriteiten om de stad in te wandelen en overal te komen. Er zijn, zoals in Nice wel het geval was, geen aangewezen zones met pleinen. Dus dat is prettig. Wij gaan dat vertrouwen dus ook absoluut niet beschamen. In Nice moesten we verplicht de bus in, hoewel dat achteraf ook wel weer een mooie service was omdat het best ver was. Maar daar was het wel wat 'overdone' allemaal. Nu is het maar een paar minuutjes lopen vanuit het centrum van Waregem naar het stadion.'

Realist

Koster heeft alle vertrouwen dat Vitesse nog een rol gaat spelen in de zware poule K. 'Het kan nog, maar ik ben ook realist. We hebben al wat rekensommen gemaakt en als Lazio Roma twee keer van Nice wint en wij twee keer van Zulte Waregem kunnen we misschien thuis stunten tegen de Fransen. En misschien heb je dan zelf aan een punt genoeg als Lazio alles blijft winnen.'

Speciale bus voor minder validen

Vitesse organiseert vanuit de maatschappelijke betrokkenheid van de club een speciale touringcar voor mindervaliden. 'Er waren dertien mensen die graag mee wilden. Dus hebben wij dit georganiseerd omdat we dat ook echt belangrijk vinden. Er komt nu een speciale bus met liften waardoor ook zij meekunnen naar Waregem', weet Koster.

Zie ook:

Europa League voetbal: Zulte Waregem - Vitesse live bij Radio Gelderland