Gazelle krijgt 6000 zonnepanelen op het dak; buurt profiteert

DIEREN - Op het dak van fietsfabriek Gazelle in Dieren worden vanaf volgend jaar 6000 zonnepanelen geïnstalleerd. Huishoudens in de omgeving kunnen profiteren van de groene stroom die hiermee wordt opgewekt.

Volgens algemeen directeur Huub Lamers van Gazelle heeft de fabriek een oppervlak van 20.000 vierkante meter. Ruimte genoeg dus om zonnepanelen te plaatsen.

'Huishoudens hebben niet altijd een dak dat daarvoor geschikt is, terwijl steeds meer mensen wel geïnteresseerd zijn. Met dit project hebben mensen in Dieren en omstreken wél groene stroom en profiteren zij van de voordelen, zonder dat ze zelf ook maar één paneel op het dak hebben', legt hij uit.

Veel voordelen

Huishoudens die meedraaien in het project investeren in de zonnepanelen en profiteren volgens Gazelle van de vrijstelling van energiebelasting. Bij storingen en schade dragen huishoudens geen risico; Gazelle neemt de onderhoudskosten voor haar rekening.

Gedurende 15 jaar genieten de deelnemende huishoudens van de voordelen van groene stroom. Volgens de fietsfabriek blijkt uit berekeningen dat gezinnen bij afname van zonnestroom gemiddeld 300 euro per jaar op de energiekosten besparen.

'Het besluit om zonnepanelen te plaatsen, hebben we niet zomaar genomen', benadrukt Lammers. 'We beschikken al over de modernste fietsfabriek van Nederland en willen van deze ook de meest duurzame maken.'

Ook de gemeente doet mee

Wethouder Nicole Olland van Rheden is enthousiast over het initiatief van Gazelle, omdat het heel mooi aansluit bij de duurzame ambities van de gemeente.

'De uitdaging is om onze energievoorziening om te buigen van fossiel naar duurzaam. Deze zogenaamde energietransitie is echt een maatschappelijke opgave waarvoor we iedereen nodig hebben; bedrijfsleven, scholen, inwoners, overheid. Dat Gazelle hierin haar verantwoordelijkheid neemt, is geweldig. Om die reden steunen we het project en hebben wij besloten de eerste tien zonnepanelen af te nemen', aldus Olland.

De postcodegebieden 6951, 6961, 6964, 6952, 6956, 6957, 6991, 6994, 6891, 6953, 7224, 7225, 7221 en 6974 komen in aanmerking voor het project. Voor belangstellenden worden in de fietsfabriek twee informatieavonden georganiseerd: op 25 oktober en 1 november. De eerste bijeenkomst zit al vol.