Arnhemse binnenstad wordt een stuk groener

In de komende tijd worden ruim 40 grote plantenbakken met bomen in het centrum neergezet. Bewoners en winkeliers die meer groen voor hun deur willen, hoeven maar 10 procent van de kosten te betalen. De overige 90 procent wordt door de initiatiefnemers Arnhem6811 (bewonersplatform), Platform Arnhem Binnenstad (ondernemersorganisatie) en de gemeente bekostigd.

Het groen moet zorgen voor een betere leefomgeving en enige schaduw. Uit metingen is gebleken dat het in de binnenstad van Arnhem soms tot wel 8 graden warmer is dan elders in de stad.

Gieters

Omdat er in de binnenstad veel leidingen en kabels onder de grond lopen, is ervoor gekozen om de boompjes in grote plantenbakken te zetten. De winkeliers en de bewoners gaan het groen zelf onderhouden. Daarom reikte wethouder Van Burgsteden gieters uit aan een aantal van hen.

Het project krijgt mogelijk navolging in andere steden. Het Planbureau voor de Leefomgeving volgt het Arnhemse initiatief met grote interesse.