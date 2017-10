Plan voor wind- en zonnepark Wijchen

NIJMEGEN - De organisatie Wind in Wijchen dient een eerste plan in bij de gemeente Wijchen om samen met burgers en lokale bedrijven een wind- en zonnepark te ontwikkelen bij bedrijventerrein Bijsterhuizen.

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, komt in de toekomst bij ruim 7500 huishoudens en bedrijven lokaal opgewekte groene stroom uit het stopcontact. Het voorstel van Wind in Wijchen gaat uit van twee of drie windmolens langs de Wetering. Deze locatie is gekozen na zorgvuldig onderzoek.



Wind in Wijchen hoopt dat de gemeenteraad het voorstel nog dit jaar in stemming brengt.



Via mediapartner Wijchense Omroep