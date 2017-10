Maden en stank, zelfs na schoonmaak 'stankhuis' Velp

De gemeente Rheden liet zondag het huis schoonmaken, nadat de buren wekenlang in de stank hadden gezeten. De bewoner had enkele dagen dood in huis gelegen. Nadat hij was opgehaald, werd het huis niet schoongemaakt. Niemand voelde zich geroepen dat te doen. De woning lag bezaaid met blikjes en vuilniszakken. Uiteindelijk greep de gemeente in.

Maar één schoonmaakbeurt was niet voldoende. Buurman Martijn Kiezenberg. 'We hadden de maden nog door het huis lopen en de stank was ook nog lang niet weg. De gemeente heeft het huis wel leeggehaald, maar blijkbaar niet goed schoongemaakt. De wc en badkamer waren nog vies, de gootsteen was zwart van het vuil.'

Gemeente: na één ronde zat onze taak erop

De gemeente Rheden meldt dat het huis wel degelijk is schoongemaakt, maar dat het zo vies was dat een schoonmaakbedrijf dus een tweede keer de woning door moest. 'De taak van de gemeente houdt na deze eerste schoonmaak op, de VvE heeft nu besloten het huis nog een keer grondig schoon te laten maken, maar wij staan daar nu los van', zegt een woordvoerster.

Het schoon krijgen van het huis was een complexe situatie, zegt Reinout Overbeek namens de VvE. 'Het huis was particulier eigendom, dus het was al een heel gedoe om het huis de eerste keer schoon te maken.' En over die schoonmaakactie is hij duidelijk: 'Het is de eerste keer gewoon niet goed schoon gemaakt, het was gewoon nog vies.'

Het schoonmaakbedrijf dat door de VVE is ingeschakeld, heeft het huis volgens Overbeek nu écht schoongemaakt. Er is een goedje op de muren gesmeerd waardoor de lucht daar uittrekt. En is er goed gelucht.

