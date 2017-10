Hoeveel kilometer spoor kan er nog worden verdubbeld in de Achterhoek?

DOETINCHEM - De provincie gaat samen met vervoerders, spoorbeheerder ProRail en gemeenten onderzoeken hoeveel kilometer spoor er nog kan worden verdubbeld in de Achterhoek. Waarschijnlijk is dit alleen mogelijk op het traject tussen Wehl en Doetinchem.

Onlangs is een onderzoek naar de effecten en kosten van extra dubbelspoor tussen Didam en Doetinchem afgerond. Hieruit blijkt dat de effecten gering zijn en de kosten het vijfvoudige van wat nu beschikbaar is. Provinciale Staten hebben 25-30 miljoen euro gereserveerd; volledige spoorverdubbeling kost ongeveer 123 miljoen.

Verbeteringen in de treinen en op de perrons

Daarom zet de provincie nu in op een dubbelspoor tussen Wehl en Doetinchem. Daarnaast komen er kleine verbeteringen in de treinen, zoals oplaadpunten voor mobiele telefoons en meer comfort op de perrons. Volgens de provincie worden de aanpassingen mede op het verzoek van reizigers gedaan. Wanneer de treinen van Arriva en Breng worden aangepakt, is nog niet bekend.

De regio Achterhoek wil meebetalen aan dubbelspoor. De wijze waarop en de hoogte van deze bijdrage zijn nog niet bekend. De investeringskosten van de kleine verbetermaatregelen zijn volgens de provincie 2,5 miljoen euro.

Geen sneltrein

De regio heeft ook gevraagd om de mogelijkheden van een sneltrein tussen Doetinchem en Arnhem te onderzoeken. Gebleken is dat zo'n trein niet nodig is op basis van het aantal reizigers.

Ook bij vervolgonderzoeken blijft de provincie uitgaan van een dienstregeling van vier keer per uur. Tot Zevenaar rijdt er vijf keer per uur een trein, door de komst van de regiosprinter Arnhem-Düsseldorf.

Drukbezette spoorlijn

De provincie werkt aan een goede bereikbaarheid van de Liemers/Achterhoek. De drukbezette treinverbinding tussen Arnhem en Winterswijk speelt hierin een grote rol. Op het traject reizen dagelijks zo'n 18.000 mensen.

Op de spoorlijn Arnhem-Winterswijk bereidt de provincie allerlei verbeteringen voor. Het grootste deel van deze maatregelen wordt in de periode 2017-2019 uitgevoerd. Het gaat onder meer om de aanleg van 4 kilometer dubbelspoor tussen Zevenaar-Didam en snelheidsverhoging tussen Zevenaar-Wehl.

