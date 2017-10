Luc Castaignos: 'Lang moeten wachten, maar nu kans pakken'

De voormalig speler van Feyenoord en FC Twente is eigendom van Sporting Portugal in Lissabon. Van die club huurt Vitesse de aanvaller voor een seizoen. Castaignos kwam pas laat in de voorbereiding binnen en moet Tim Matavz voor zich dulden. Die ontbreekt echter vrijwel zeker in Waregem en dus schuift Castaignos door als aanvalsleider.

Voetvolley

Vitesse moet winnen van de Vlamingen. 'We hebben al wel wat laten zien, maar we willen ook een keer winnen in de Europa League. Nu hebben we nog nul punten', zegt Castaignos als hij na de training nog even een ontspannen partijtje voetvolley heeft gespeeld. 'Ja, het ziet er zo uit dat ik speel', zegt de 25-jarige Schiedammer met een lach.

Foto: Omroep Gelderland

'Ik heb geduldig moeten zijn, lang gewacht. Maar alles gebeurt zoals het moet gebeuren. Bij dit soort momentjes moet ik mijn kans pakken. Tim heeft het gewoon goed gedaan. Ja, met met zijn snelheid en ook andere jongens voorin kunnen wij in de counter zeker gevaarlijk zijn', hoopt Castaignos.

Zulte fysiek sterk

Hij verwacht een aantrekkelijk duel. 'Ik denk dat er van beide kanten aanvallend gespeeld zal worden. We hebben vanochtend beelden bekeken. Het is een fysiek sterke ploeg met leuke spelers voorin. Maar wij weten wat we moeten doen donderdag.'

En als spelers daar nog niet van doordrongen waren, hielp trainer Henk Fraser zijn selectie dinsdag een handje. Vol passie en vuur zette de oefenmeester zijn groep op scherp. 'Hij pusht ons elke dag en dat is ook logisch. We weten wat er gevraagd wordt maar hij zit er inderdaad bovenop. Afgelopen week tegen Heracles kwamen we niet best uit de startblokken. Maar we buigen het ook snel om. Dan vraag je je af waarom dat niet eerder kan.'