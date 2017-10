Actiegroepen: onderzoek effecten Lelystad moet over

Een deskundige van actiegroep Hoog-Overijssel vond het onvoorstelbaar dat uit de milieurapportage van het ministerie bleek dat de overlast slechts beperkt was. Hij heeft alles nagekeken en ontdekte twee cruciale rekenfouten. De staatssecretaris erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, maar verwacht geen grote gevolgen. Actiegroep Red de Veluwe vindt dat de staatssecretaris zich diep moet schamen.

'Onderzoek moet over'

Suzanne Kröger zit voor GroenLinks in de Tweede Kamer en schrijft in een persbericht dat wat haar betreft het gehele onderzoek over moet: 'Het is een ongelofelijke blunder als blijkt dat het hele plan voor Vliegveld Lelystad is gebaseerd op klungelige rekenfouten. De bewoners, maar ook de Tweede Kamer, moeten ervan uit kunnen gaan dat het onderzoek van het ministerie klopt. En dat beslissingen genomen worden op basis van juiste gegevens. Het kabinet kan het vliegveld nu niet zomaar doordouwen, dit moet eerst grondig worden uitgezocht. Wij eisen dat het hele onderzoek wordt overgedaan en niet slechts een gedeelte. Tot die tijd moeten de plannen voor het vliegveld de ijskast in.' GroenLinks heeft een debat aangevraagd met de staatssecretaris.

Kijk hier naar de reportage: (de tekst loopt door onder de video)

'Dit kan wantrouwen vergroten'

Barbara Visser (VVD) roept de staatssecretaris op om de onderzoeken snel af te ronden: 'Ik kan me voorstellen dat dit het wantrouwen alleen maar vergroot. Reden te meer dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen, er moet geen discussie zijn over de MER. Dus hoe eerder de onderzoeken klaar zijn, des te beter.'

'Duidelijkheid milieueffecten noodzakelijk'

De provincie Gelderland laat weten dat ze het heel goed vindt dat de actiegroep dit onderzocht heeft. Ze vindt het juist dat het ministerie nu nader onderzoek doet. De gemeente Ede schrijft in een persbericht: 'Ede wil weten wat de vliegroutes betekenen voor de geluidsoverlast en luchtkwaliteit boven onze gemeente. Of beter gezegd: boven de huizen van onze inwoners en boven onze prachtige natuur. We hopen dat de staatssecretaris in november meldt dat ze deze milieu-effecten in beeld zal brengen. Wat ons betreft is dat noodzakelijk!'

In november debatteert de Tweede Kamer over vliegveld Lelystad.