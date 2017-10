CDA wil onderzoek naar afvalinzameling Beuningen

NIJMEGEN - Het CDA in Beuningen wil dat de gemeente gaat onderzoeken waarom bijna een kwart van de inwoners geen gebruikmaakt van de ondergrondse containers voor het restafval. Het nieuwe systeem van afval inzamelen geldt al sinds 1 januari, maar 23 procent van de huishoudens heeft de restafvalcontainer nog niet gebruikt.

Ook in Druten maken tot nu toe veel mensen daar geen gebruik van. Daarom is in Druten een onderzoek begonnen om te kijken hoe dit komt. Het Beuningse college van B&W wacht nu op de resultaten van dit onderzoek.



Het CDA wil nu dat er in Beuningen een eigen onderzoek begint. 'Wat als de resultaten van het onderzoek in Druten niet van toepassing zijn op onze gemeente, vraagt raadslid Rob Martinus zich af. Hij heeft hierover vragen gesteld aan het college.

Martinus wijst erop dat wethouder Piet de Klein de garantie heeft gegeven dat het nieuwe systeem voor iedereen goed toegankelijk zou zijn, ook voor mindervaliden. Volgens het CDA lijkt dit nu niet het geval te zijn en de partij maakt zich daar zorgen over.

