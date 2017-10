Frans Duijts zoekt maatjes voor Omroep Gelderland

ARNHEM - De bekende zanger Frans Duijts uit Tiel maakt een televisieprogramma voor Omroep Gelderland. Samen met Tatum Dagelet gaat hij langs bij mensen die om een of andere reden wel wat hulp in het leven kunnen gebruiken.

In Maatjes Gezocht zien Tatum en Frans dat je op allerlei manieren een verschil kunt maken in het leven van een ander. Bijvoorbeeld door samen te gaan fietsen of wandelen, door met iemand de Nederlandse taal te oefenen of gewoon samen een kopje koffie te drinken.

Mannendingen doen

Frans trok bijvoorbeeld een dagje op met de 23-jarige Dave uit Ede. Hij heeft een lichte verstandelijke beperking en contact leggen is voor hem daardoor niet altijd makkelijk. Hij zoekt daarom een maatje dat echte mannendingen met hem wil doen, zoals biljarten of naar de kroeg.

'Iedereen heeft een maatje nodig in het leven'

Frans: 'Ik ben heel dankbaar dat ik dit programma heb mogen maken. De verhalen hebben me geraakt en verwonderd. Zo ontdekte ik dat eenzaam zijn niet per se betekent dat je alleen thuis zit. Ook mensen die omringd zijn door anderen kunnen zich eenzaam voelen. Iedereen heeft een maatje nodig in het leven.'

Geef je op als vrijwilliger

Maatjes Gezocht wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds. Het programma is zes weken lang te zien te zien bij Omroep Gelderland. Alle portretten uit de serie zijn terug te kijken op maatjesgezocht.nl. Op deze website kunnen kijkers zich ook opgeven als vrijwilliger.