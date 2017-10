SP stelt Kamervragen over zorgaanbieder Job Lanceer

Lilian Marijnissen (Foto: ANP)

TIEL - SP-Kamerlid Lilian Marijnissen heeft dinsdag Kamervragen gesteld over Job Lanceer in Tiel. De zorgaanbieder heeft mogelijk fraude gepleegd en de gemeente maakt zich ernstige zorgen over de begeleiding die Job Lanceer biedt aan kwetsbare jongeren en jongvolwassenen.

Marijnissen heeft daarom onder meer aan staatssecretaris Van Rijn gevraagd hoe zijn reactie op de misstanden en mogelijke fraude is. Ook vraagt zij zich af hoe het kan dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg de zorg bleef goedkeuren, terwijl er grote vraagtekens waren bij de kwaliteit van de zorg. 'Langs elkaar heen gewerkt' Het SP-Kamerlid hekelt bovendien dat de gemeente, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zorgverzekeraar VGZ en de Sociale Verzekeringsbank zo langs elkaar heen hebben gewerkt. VGZ sprak al van fraude De Sociale Verzekeringsbank, die persoonsgebonden budgetten uitkeert, gaf in 2015 wel een signaal af bij de gemeente Tiel over de situatie van Job Lanceer. Destijds verklaarde de woordvoerder van de SVB: 'De gemeente kiest om toch te betalen. Dan kunnen wij daar verder niets aan doen', aldus de woordvoerder. In dat jaar sprak VGZ ook al van fraude. Gemeente beëindigt contract De gemeente Tiel heeft besloten om het contract met Job Lanceer niet te verlengen. En vanaf nu zal de gemeente ook zorgaanvragen niet goedkeuren als een cliënt naar Job Lanceer wil. De 25 huidige cliënten krijgen met onmiddellijke ingang een aanbod voor een andere zorgaanbieder. Zie ook: Mogelijk fraude bij zorgaanbieder Job Lanceer in Tiel; gemeente stopt contract

