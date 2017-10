Niet alle vriendjes van Frank durven bij hem te logeren

DOETINCHEM - Frank Voorhuis uit Velp heeft nogal een bijzondere hobby: hij spaart dode, opgezette dieren en skeletten. Alle pronkstukken van de 10-jarige zijn nu tentoongesteld in het Kinderstadsmuseum in Doetinchem.

Het begon allemaal een paar jaar geleden met een haai. Of eigenlijk een kogelvis. Maar die haai is de eerste die Frank zelf heeft gekocht. 'Ja, ik spaarde al stenen en fossielen en zo en toen zag ik deze haai op Marktplaats en dacht, goh die is ook wel cool.' Samen met zijn moeder heeft hij de angstaanjagende haaienkop gekocht. 'Hij ruikt zelfs nog naar de zee.'

Nuf de cavia

Inmiddels is zijn verzameling behoorlijk uitgebreid. Er zijn onder andere kaaimannen bij gekomen, een steenmarter, een vleermuis, schildpadden en zelfs een hertenpoot. Maar het meest bijzondere is wel zijn eigen cavia. 'Die heb ik opgegraven en weer helemaal zelf geprepareerd, samen met mijn vader.' Het skelet van het hoofd staat nu in de vitrine tussen alle andere pronkstukken.

Normaal gesproken staan alle opgezette dieren bij Frank op zijn slaapkamer. 'Daar is het nu wel een beetje kaal, dus ik mis ze wel.' Vriendjes kijken soms wel raar op van al die dode dieren. 'Er was ooit een vriendje die vroeg of dat beest boven mijn bed niet naar beneden kon vallen... Logeren durven ze ook niet allemaal.'

Keuken

Frank droomt er ook van om preparateur te worden, archeoloog of ontdekkingsreiziger. 'In ieder geval wil ik iets worden.' Zijn ouders zijn inmiddels wel gewend aan de aparte hobby van hun zoon. 'Ik kan het nu ook wel zien door zijn ogen en begrijpen wat er zo fascinerend is aan deze opgezette dieren. Hij houdt van de natuur en kan ze op deze manier ook goed bestuderen en bekijken', zegt zijn moeder trots. 'En prima als hij preparateur wil worden, maar niet in mijn keuken!'