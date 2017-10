Rechtbank laat man uit Lent opnemen in psychiatrisch ziekenhuis

ARNHEM - De rechtbank van Gelderland heeft een 45-jarige man uit Lent vrijgesproken van alle rechtsvervolging die tegen hem liep. In plaats daarvan moet hij een jaar lang in een psychiatrisch ziekenhuis doorbrengen. De man heeft zich schuldig gemaakt aan belaging, belediging en lokaalvredebreuk.

Terwijl de Lentenaar lijdde aan een psychotische stoornis heeft hij medewerkers van twee huisartsenpraktijken en een tandartspraktijk belaagd. Ook bedreigde hij een medewerkster van de tandartspraktijk.

De man nam tijdens een langere periode vaak contact op met de huisartsenposten en de tandartspraktijk, zonder enige noodzaak. Hij deed dit met telefoontjes en door het versturen van mailtjes. Verder hield hij 's nachts de lijn bezet van de huisartsenposten, waardoor de spoedlijnen niet bereikbaar waren.

De officier van justitie eiste tbs met dwangverpleging, maar de rechter ging daar niet in mee. Volgens de rechtbank is de gewelddadigheid van de man niet zo groot dat hij tbs nodig heeft. De psychiatrische problemen zouden eerder thuishoren in de GGZ.