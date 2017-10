Woning met garage in brand in Ruurlo

RUURLO - In een woning aan de Garvelinkkampweg in Ruurlo heeft dinsdagmiddag brand gewoed. Er was niemand in het huis.

De brand begon in de garage en sloeg over naar de woning. De brandweer verwijderde het dakleer om de daklaag en de isolatie te controleren. De oorzaak van de brand is niet bekend. Daar wordt vooralsnog ook geen onderzoek naar gedaan, zegt de veiligheidsregio. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl