Energieke trainer zet spelers Vitesse tijdens training op scherp

Donderdag speelt Vitesse een cruciale wedstrijd in België tegen Zulte Waregem in de Europa League. Een nederlaag kunnen de Arnhemmers zich tegen de Vlamingen na twee nederlagen niet permitteren. In combinatie met de belangen en het tegenvallende spel tegen Heracles Almelo van zondag besloot Fraser de teugels maar eens aan te trekken. De coach was in fases van de training op Papendal duidelijk niet tevreden over de uitvoering. Ook ergerde hij zich regelmatig aan de instelling van een aantal spelers. Met een aantal stemverheffingen liet Fraser zich nadrukkelijk gelden op momenten dat hij oefeningen of het partijspel elf tegen elf stil legde.

Prikkel nodig

'Soms heeft een groep een prikkel nodig', reageerde de oefenmeester na afloop met een glimlach. 'Maar je moet het ook niet negatief uitleggen hoor. Dit was natuurlijk een belangrijke training voor komende donderdag. Het is wel zo dat wat ik zeg weer niet mag overslaan naar stress. Wat je doet moet wel in balans zijn', aldus Fraser die vrijdag ook al niet te spreken was over een aantal zaken tijdens de training en zich ook toen dominant manifesteerde.

Matavz vier duels 'droog'

Fraser was duidelijk over de opstelling tegen Zulte. Hij bevestigde dat Luc Castaignos en Mason Mount een basisplaats hebben veroverd voor de kraker in het Regenboogstadion in Waregem. 'Soms dienen spelers zich ook aan', voegde de trainer daar nog aan toe. Matavz en Foor waren ingedeeld bij de reserves. Vanwege prive-zaken zal Matavz donderdag in België waarschijnlijk ontbreken. Mogelijk heeft dat ook meegespeeld in de keuze van Fraser voor zijn tweede spits Castaignos. Anderzijds staat Matavz nu ook al weer vier wedstrijden 'droog'. De Sloveen scoorde niet tegen OGC Nice, FC Utrecht, Ajax en Heracles Almelo.

Castaignos is uiteraard blij met zijn basisplaats. 'Lang op gewacht', zegt hij: (de tekst loopt door onder de video)

Knieklachten Foor

Foor kampt met klachten in zijn knie en draagt ook al een tijdje een bandage om zijn been. Topfit is hij duidelijk niet. De middenvelder maakte de training echter wel helemaal vol en zou eventueel kunnen spelen. In Almelo werd Foor na een uur gewisseld voor het talent Mount, die opnieuw goed inviel. Voor Fraser waarschijnlijk het sein om het donderdag vanaf de aftrap maar eens met de 18-jarige huurling van Chelsea te proberen.

Opstelling Vitesse: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Mount; Rashica, Castaignos, Linssen.