Mysterieuze zon boven Gelderland door Saharazand en rook

WAGENINGEN - Boven Gelderland ziet de zon er mysterieus uit. De zon kleurt oranje door een combinatie van grote bosbranden in Portugal en Spanje en Saharazand, meldt MeteoGroup in Wageningen.

Rook en zand in de lucht komt vaker voor, maar de combinatie van beiden in deze hoeveelheden is volgens MeteoGroup uniek te noemen. De stof en rook zijn zo dik, dat de zon moeite heeft om er doorheen te komen. Daardoor is er in de grijze lucht een sinaasappelkleurige zon te zien.

Doordat er een vrij zonnige dag was verwacht, heeft de lagere kracht van de zon volgens MeteoGroup ook invloed op de temperatuur. Het kan zo een paar graden kouder zijn dan verwacht.

Keert de zon terug?

De hele dag blijft de zon moeite hebben om door de rook en stof te dringen. De concentraties worden wel geleidelijk minder. Zoals het er nu naar uitziet zal het zonnetje morgen weer normaal schijnen.

Bij ons op de redactie komen veel foto's binnen van de mysterieuze zon.

Foto: Joyce Derken

Foto: Theo van Dalen

Foto: Ria Lurvink

Foto: Loes van Eck-Verhoeven