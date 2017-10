Gemeentes trekken portemonnee om Pipo de Clown binnen te halen

Meteen in de eerste aflevering van 16 oktober was de circusfamilie in onze provincie, namelijk bij kasteel Doornenburg. Voor de afleveringen zijn in de zomer al opnames gemaakt.

In Putten wordt Landgoed Schovenhorst gebruikt als decor, in Lingewaard Kasteel Doornenburg. Volgens woordvoerder Frank Hoes van de gemeente Lingewaard is het een mooie kans. 'Het is niet alleen leuk, maar het is ook een goede promotie voor de gemeente en het kasteel. Maar het gaat natuurlijk ook om de kinderen. Groep 1 en 2 van een basisschool zijn aanwezig geweest bij de opnames.'

(de tekst gaat verder onder de foto):



Foto: Wim Lanser

Kastelen en burchten

De productiemaatschappij achter de nieuwe Pipo-serie heeft contact opgenomen met een aantal gemeenten in Nederland en heeft gevraagd om een financiële bijdrage, waarvoor een stukje van de gemeente als decor gebruikt gaat worden.

Dit zijn vooral kastelen, burchten en andere gebouwen die kenmerkend zijn voor de gemeente. 'De productiemaatschappij heeft brieven gestuurd met hoe de serie er uit zou gaan zien en waar ze naar op zoek zijn. Wij waren in principe geïnteresseerd en hebben een gesprek gehad.'

Tekstschrijvers

In het gesprek werd besproken waar en wat er allemaal gefilmd kan worden in de gemeente en kon de gemeente wel of niet akkoord gaan met de publiciteit waar zij 6500 euro voor moeten neerleggen. De deal is pas helemaal akkoord wanneer de tekstschrijvers de locaties hebben bezocht en zijn nagegaan of het inderdaad bruikbaar is voor een uitzending.

De aflevering die is opgenomen in Doornenburg is terug te zien via de Telekids-app. Aankomende vrijdag 20 oktober is Pipo in Putten te zien op de televisie bij Telekids om 8.00 uur.

Zie ook: 'Verantwoorde' Pipo de Clown komt weer terug