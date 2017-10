Handgranaat afgeleverd bij politiebureau in Nijmegen

NIJMEGEN - Bij het politiebureau aan de Muntweg in Nijmegen is een handgranaat afgeleverd. Het bureau werd gesloten en alle afspraken werden afgezegd.

De lokale omroep N1 meldt dat de handgranaat afkomstig is uit de Tweede Wereldoorlog en dat het projectiel was binnengebracht door een echtpaar. De handgranaat zou deels onklaar zijn gemaakt, er zat nog springstof in.

De Explosieven Opruimingsdienst werd ingeschakeld. Die concludeerde dat de granaat geen gevaar vormt voor de buurt of de collega's. Het bureau ging tegen 15.00 uur weer open.