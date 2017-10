Dochtertje van 10 logeert bij oma. 'We zijn door het oog van de naald gekropen'

Het chalet op camping Koekamp in Epe dat vorige week in vlammen opging. Foto: News United/Stefan Verkerk

EPE - De onrust en angst zijn terug in Epe. Er mogen dan wel twee vermeende brandstichters in voorlopige hechtenis zitten, na de zevende brand zijn omwonenden terug bij af. Zijn er meerdere brandstichters?

Dinsdagmorgen was het na een eerdere brand in de nacht van 11 op 12 oktober voor de tweede keer raak op camping Koekamp. De eigenaar laat Omroep Gelderland niet toe op het terrein aan de Tongerenseweg voor het maken van opnames.

Wel spreken we met de bewoner van het huisje waarvan in het aanpalend schuurtje dinsdagmorgen brand uitbrak. Marcel Krijgsman haalt opgelucht adem. 'Mijn dochtertje van 10 slaapt in de kamer naast het schuurtje. Gelukkig was ze er niet, want ze heeft vakantie en logeert bij oma.'

Bewoner op tijd gewaarschuwd

Krijgsman moet er niet aan denken wat er was gebeurd als hij deze ochtend niet door een andere campingbewoner bijtijds was gewaarschuwd en vervolgens samen de brand had geblust. 'Anders had de boel in lichterlaaie gestaan. We zijn door het oog van de naald gekropen.'

De eerste keer dat op camping Koekamp alarm werd geslagen, brandde een chalet helemaal uit. Niet veel later pakten agenten twee mannen op, een 18-jarige man zonder vast woon- of verblijfplaats en een Epenaar van 34.

Epe kon weer rustig gaan slapen.

Wie heeft het gedaan?

Maar de nachten zijn nu weer kort, want wie is verantwoordelijk voor de laatste brand? De twee opgepakte mannen kunnen onmogelijk het laatste vuur hebben aangestoken.

Onze verslaggever hoort dat opnieuw iemand is aangehouden. Een woordvoerster van de politie bevestigt de arrestatie. Maar helaas voor Epe gaat het niet om brandstichting, maar om diefstal.

