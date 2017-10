Harry en Tonny uit Voorst vieren gouden huwelijk op ereplaats Feyenoord

TWELLO - Harry en Tonny Brouwer uit Voorst vierden afgelopen zaterdag hun 50-jarig huwelijksjubileum samen in de Rotterdamse Kuip. Harry mocht dankzij de VriendenLoterij de wedstrijd vanuit een speciale VIP dug-out bekijken

Hoewel de wedstrijd Feyenoord - PEC Zwolle in een gelijkspel eindigde, had Harry de tijd van zijn leven: 'Het was onvergetelijk. We konden de spelers bijna aanraken, zo dichtbij zaten we', vertelt Brouwer.

'Mijn vrouw en ik zijn 100 procent Feyenoord-fan. Al ons hele leven. Eind september zijn we 50 jaar getrouwd, dus toen ik de prijs won was het een uitgemaakte zaak dat ik mijn vrouw hiermee zou verrassen. Het was een prachtig huwelijkscadeau. Ook onze dochter en haar man waren mee naar de wedstrijd. Deze dag vergeten we nooit meer!'