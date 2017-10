Basisplaats voor Mount en Castaignos tegen Zulte Waregem

Luc Castaignos (Foto: Omroep Gelderland)

ARNHEM - Voor Vitesse is het donderdag erop of eronder in de derde wedstrijd van de Europa League. De ploeg van trainer Henk Fraser stuit in het Regenboogstadion op het Belgische Zulte Waregem. De Arnhemmers verloren de eerste twee duels van Lazio Roma (2-3) en OGC Nice (3-0).

Afgaande op de training van dinsdag krijgen Mason Mount en Luc Castaignos een basisplaats. Middenvelder Navarone Foor en spits Tim Matavz werden tijdens het partijspel ingedeeld bij de reserves. Mount, gehuurd van Chelsea, viel de afgelopen weken al in tegen FC Utrecht en Heracles Almelo. Tegen FC Utrecht scoorde hij de gelijkmaker. Het wordt zijn eerste basisplaats bij Vitesse. Het zou opvallend zijn als Matavz op de bank zou beginnen. In de eerste vijf duels van de competitie was hij steeds trefzeker, maar tegen FC Utrecht en Heracles Almelo scoorde hij niet. Arnold Kruiswijk en Maikel van der Werff ontbreken door blessures. Kruiswijk kampt met rugklachten, Van der Werff heeft last van zijn knie. De wedstrijd is donderdag live op Radio Gelderland. Ook houden we een liveblog bij. Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Mount; Rashica, Castaignos, Linssen. Zie ook: Europa League voetbal: Zulte Waregem - Vitesse live bij Radio Gelderland Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl