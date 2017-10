Kosovaar opgepakt bij de grens; man moet nog bijna 5 jaar zitten

BABBERICH - Een speciaal politieteam heeft langs de A12 een Kosovaar aangehouden. Dit gebeurde bij de grens met Duitsland. Hij was medepassagier van een automobilist uit Albanië.

De man liet een Bulgaars paspoort zien, maar hij leek niet op de foto. Daarop is de man aangehouden op verdenking van identiteitsfraude.

Uit onderzoek van zijn vingerafdrukken is naar voren gekomen dat het om een 50-jarige man uit Kosovo gaat. In Albanië werd hij gezocht. Hij moet in dat land nog een gevangenisstraf van bijna 5 jaar uitzitten.

Bestuurder opgepakt voor mensensmokkel

De 33-jarige bestuurder van de auto is ook aangehouden. De Albanees wordt verdacht van mensensmokkel.

Beide mannen werden opgepakt door het zogenoemde grensoverschrijdend politieteam (gpt) in Elten. Het gpt is een samenwerkingsverband van de Koninklijke Marechaussee, de Bundespolizei en de Nationale Politie.