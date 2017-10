Uniek gezondheidspark Winterswijk levert zorg van A tot Z

Bakker was vijf jaar geleden, tijdens die rit, onderweg van haar woonplaats Rotterdam naar het ziekenhuis in Winterswijk. De directeur maakte zich zorgen over de toekomst en had Bakker uitgenodigd om over de problemen te praten. Volgens Bakker waren die zorgen echt niet nodig. 'De rust, de ruimte, de mentaliteit, alles is hier gewoon', zegt Bakker.

Zorg van A tot Z

Langzaam ontstond het idee van een gezondheidspark. Een park waar zorg van A tot Z is, maar waar ook de rust, de ruimte en de ontspanning zijn. 'We hebben een droom', zegt wethouder Ilse Saris. 'Mensen kunnen hier straks naartoe komen voor medische behandelingen. Ze kunnen hier dan blijven slapen en ook nog genieten van de rust.' Het gaat om mensen die ziek zijn en medische hulp nodig hebben, maar ook om mensen die ziek geweest zijn.

Gebruikmaken van bestaande ruimte

Tegenover het ziekenhuis ligt een bedrijventerrein. Veel panden staan leeg. 'Het is de bedoeling dat hierin verschillende medische bedrijven komen en dat kan echt van alles zijn', legt Bakker uit. Een stressreductie-, Feel Good-, en voetencentrum bijvoorbeeld. Maar daarnaast moet er ook een hotel komen. 'En we willen graag short-stay units en wellness'. Een groots en uniek park. 'En langzaamaan krijgt het vorm', zegt Bakker.

Tegenover het ziekenhuis ligt een bosperceel. 'Dit moet straks in het teken staan van voedsel. Mensen willen goed en gezond eten, dus hier willen we een voedselbos maken', vertelt Bakker.

Kijk hier naar de reportage: (de tekst loopt door onder de video)

300 tot 400 banen

De gemeente Winterswijk is in 2013 verkozen tot gemeente met het beste gezondheidsbeleid. 'En dit gaat het alleen maar versterken', zegt wethouder Ilse Saris. Het project gaat Winterswijk nationaal en internationaal op de kaart zetten. En niet alleen op het gebied van zorg is Winterswijk blij met de komst van het park. 'Het gaat ook heel veel banen opleveren voor Winterswijk en dat kunnen we goed gebruiken'. Saris verwacht dat er tussen de 300 en 400 banen gecreëerd kunnen worden. Dat is dan op het gebied van medische zorg, maar er is bijvoorbeeld ook personeel nodig voor het hotel en het restaurant.

Volgend jaar schop de grond in

Bakker rijdt die route van Rotterdam naar Winterswijk iedere twee weken. In Winterswijk is het dan Riek-Bakker-Dag. Deze dag staat dan in het teken van het gezondheidspark. 'Het hele project heeft een heel lange adem gehad, maar volgend jaar gaat de schop de grond in', zegt Bakker. Begin februari besluit de gemeenteraad van Winterswijk over het bestemmingsplan. 'Mijn droom? Is dat mensen straks hier komen en kunnen genezen en uitrusten en dat ze daarna ook nog terugkomen. Ik zie het voor mezelf wel zitten'.

Impressies van hoe het er uit moet gaan zien (bron: www.ietsanders.nl):