Europa League voetbal: Zulte Waregem - Vitesse live bij Radio Gelderland

ARNHEM - Ook de derde en zeer belangrijke wedstrijd van Vitesse in de Europa League wordt rechtstreeks uitgezonden bij Radio Gelderland.

Donderdag om 19.05 uur is de aftrap in het Regenboogstadion van Zulte Waregem. De Belgische ploeg heeft net als Vitesse nog geen punt gepakt in de poule waar Nice en Lazio Roma de dienst uitmaken. Beide clubs staan met vier punten bovenaan, de Fransen hebben een beter doelsaldo. Om mee te blijven doen in de Europa League moet Vitesse winnen, anders wordt het een schier onmogelijke opgave om de volgende ronde nog te halen.

Zwakke generales

Zulte Waregem beleefde een zwakke generale repetitie voor het treffen van donderdag in eigen stadion. De Belgische bekerwinnaar ging met 3-0 onderuit tegen promovendus Royal Antwerp. Zulte Waregem staat nu zevende in de Pro League. Vitesse kwam niet verder dan 1-1 tegen Heracles Almelo en staat nu vierde in de eredivisie.

Live verslag

Komende donderdag hoeft u helemaal niets te missen van de cruciale kraker in Waregem. Radio Gelderland doet integraal verslag van de wedstrijd en beschouwt ook ruimschoots voor tussen 18.00 en 19.00 uur. Uiteraard zijn alle ontwikkelingen op en rond het veld ook te volgen in ons liveblog.

Het commentaar op Radio Gelderland wordt verzorgd door Richard van der Made en Sander Maassen van den Brink.