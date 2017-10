Politie: lichaam in sloot geen misdrijf

Foto: Archief Omroep Gelderland

ARNHEM - De dode man die maandag in een sloot aan de Graslaan in Arnhem is gevonden, is niet door een misdrijf omgekomen. Dat zegt de politie. Het slachtoffer was die ochtend als vermist opgegeven. Het gaat om een inwoner van Huissen.

Voorbijgangers vonden het levenloze lichaam maandagochtend omstreeks 8.20 uur en waarschuwden de hulpdiensten. De man bleek toen al te zijn overleden. Het lichaam lag op een steenworp afstand van de John Frostbrug. De politie spreekt na onderzoek van een tragisch ongeluk en heeft de nabestaanden daarvan op de hoogte gebracht.