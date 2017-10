Kerk in Winterswijk maanden in het donker

Foto: REGIO8

ULFT - De verlichting van de Jacobskerk in het centrum van Winterswijk is kapot. Reparatie is niet mogelijk.

'Uit onderzoek is gebleken dat deze verlichting niet meer kan worden hersteld', laat de gemeente Winterswijk weten. 'De grondspots met bekabeling rond de kerk zijn nagenoeg allemaal stuk.' De gemeente Winterswijk meldt te werken aan een duurzame oplossing voor de verlichting. Ze verwacht dat de Jacobskerk tot komend voorjaar in het donker blijft.