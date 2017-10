Weer een brand in Epe, de zevende al

EPE - Voor de zevende keer in korte tijd heeft in Epe brand gewoed. Dinsdagmorgen was het raak in een schuur op camping Koekamp aan de Tongerenseweg en dat was voor de tweede keer. Volgens de brandweer hebben omwonenden het vuur gedoofd.

Vraag is: wie zit erachter? De twee mannen die vorige week zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij andere branden, zitten volgens de politie nog vast.

'We begrijpen de onrust in Epe'

Politiewoordvoerder Ronald van der Leeden: 'We gaan uit van brandstichting. We zetten er groot op in, want we willen weten wat er aan de hand is. Dat wat er in Epe gebeurt, zorgt voor onrust en dat begrijpen we heel goed.'

De recentste brand was snel uit. 'We zijn er naartoe gegaan voor een nacontrole. Er stonden onder andere trekkers in de schuur', weet een brandweerwoordvoerder te vertellen.

Een medewerkster van de camping in Epe wil niets zeggen. 'Ik ben veel te druk met de politie', zegt ze aan de telefoon. Koekamp is voor de tweede keer getroffen.

Een overzicht van de branden:

De politie pakte in de nacht van 11 op 12 oktober twee mannen op, een 18-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een man van 34 uit Epe.

Zie ook: