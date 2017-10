WOII-granaat gevonden in Borculo

Foto: Facebook/politie Berkelland

ULFT - De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft maandag een granaat tot ontploffing gebracht in de omgeving van Borculo. Het explosief was tijdens graafwerkzaamheden ontdekt in de dorpskom.

Tijdens werkzaamheden aan de Graaf Wichmanstraat in Borculo werd de granaat gevonden. Het ging om een Amerikaanse granaat uit de Tweede Wereldoorlog. Het explosief van 45 bij 6 centimeter zat in de grond.



De EOD haalde de granaat weg en bracht het projectiel op een veilige plek tot ontploffing.