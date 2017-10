Mick Jagger neemt afscheid van fans met 'Heb je even voor mij?'

ARNHEM - Rolling Stones-zanger Mick Jagger heeft via Instagram op een passende manier afscheid genomen van zijn Nederlandse fans. Hij plaatste een filmpje waarin hij 'Heb je even voor mij?' van Frans Bauer zingt.

Mick Jagger haalde zondag tijdens het concert in stadion GelreDome in Arnhem het nummer al aan door aan het publiek 'Heb je even voor mij?' te vragen.

Frans Bauer heeft laten weten vereerd te zijn. 'Een superleuke eer', vertelt de Brabantse volkszanger aan BN/DeStem.

Afgelopen zondag traden The Rolling Stones in GelreDome in Arnhem op voor 33.000 fans tijdens hun No Filter Tour.

