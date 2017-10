Bestuurder van 17 vlucht voor politie en slaat met auto over de kop

BEUSICHEM - Een jongen van 17 is zijn rijbewijs kwijt. De tiener werkte zich in de nacht van maandag op dinsdag zwaar in de nesten door een reeks van overtredingen en een vlucht voor de politie die eindigde in een ongeluk.

De bestuurder uit Beusichem sloeg op de vlucht na een stopteken op de Markt in Beusichem. Op zijn auto zaten valse kentekenplaten en volgens agenten was de wagen in slechte staat; reden om met de bestuurder een praatje te maken.

Maar die had daar geen zin in en trapte het gaspedaal in. Om aan de politie te ontkomen reed hij met hoge snelheid door Culemborg.

In Zijderveld kwam aan de vlucht een einde. De auto sloeg in een bocht over de kop en kwam onderaan de Diefdijk tot stilstand. De bestuurder en zijn bijrijder zijn opgepakt.