Auto in brand in Arnhem

Foto: Roland Heitink

ARNHEM - Een geparkeerde auto in Arnhem heeft maandagavond laat korte tijd in brand gestaan. Dit was in de Arbeidstraat.

De brand werd omstreeks 23.20 uur ontdekt. Toen de brandweer arriveerde brandde de wagen aan de achterkant. Het vuur was snel geblust. De oorzaak van de autobrand is in onderzoek. Brandstichting wordt niet uitgesloten.