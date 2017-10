Bijzondere tentoonstelling in Nijmegen: 35 baby's op sterk water

NIJMEGEN - In Nijmegen worden 35 baby's op sterk water tentoongesteld. Dat gebeurt in het Museum voor Anatomie en Pathologie van het Radboudumc. Het zijn baby's met aangeboren afwijkingen en die zijn geboren in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.

Siamese tweelingen, baby's met tumoren of vergroeide ledematen. In een afgeschermde ruimte zijn ze te zien op een nieuwe permanente tentoonstelling. Van de meeste baby's is niet bekend wanneer ze precies zijn geboren of wie de ouders zijn.



In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw kregen doodgeboren kinderen geen afscheid. Een ernstig misvormd kind werd zo snel mogelijk bij de moeder weggehaald. Maar soms vond de arts of patholoog de aandoening zo bijzonder dat de baby werd bewaard.

'Belangrijk voor onderwijs'

Sommige kinderen waren voorheen al te zien in het museum. Anderen bevonden zich in een depot.

Conservator, onderzoeker en preparateur Lucas Boer heeft de baby's in nieuwe glazen bakken geplaatst. Hij vermijdt overigens het woord baby's. 'Omdat het zo belangrijk is voor onderwijs en onderzoek hebben we ervoor gekozen om de preparaten tentoon te stellen', zegt hij.



Alle kinderen zijn opnieuw onderzocht. De resultaten zijn op de tentoonstelling te bekijken via een beeldscherm dat je met vingers bedient. 'Wat is de aandoening, wat is de oorzaak, en wat is de behandeling?', legt Boer uit. 'Je moet er iets van kunnen leren. Dan heeft het ook een minder rariteitenkabinet-effect.'

Aandoeningen tegenwoordig via echo's opgespoord

Tegenwoordig is het ondenkbaar dat voldragen baby's op sterk water worden gezet. Doodgeboren kinderen ouder dan 24 weken moeten nu worden begraven of gecremeerd. Bovendien kunnen aandoeningen tegenwoordig via echo's worden opgespoord. Voldragen baby's met dit soort afwijkingen worden nauwelijks nog geboren.