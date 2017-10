Fouten ontdekt in rapport over vliegroutes Lelystad

DEN HAAG - De berekeningen die zijn gedaan voor de milieueffectrapportage (MER) voor Airport Lelystad kloppen niet. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer.

In de invoergegevens zitten fouten waardoor de uitkomsten niet kloppen. Volgens de staatssecretaris moeten die fouten eerst hersteld worden, zij verwacht niet dat het grote gevolgen zal hebben.

Actiegroep ontdekte fouten

De staatssecretaris gaat de foute berekeningen herstellen en kijken wat de gevolgen zijn voor de uitkomsten. Daarna wordt gekeken of er een nieuwe MER-procedure nodig is.

Volgens Leon Adegeest van actiegroep Hoog Overijssel reageert opgelucht. 'Het is een mijlpaal. Nu hopen we op uitstel.' Adegeest is één van personen die de foute berekeningen ontdekte.

Aanvliegroutes

In de brief schrijft de staatssecretaris dat ze ook onderzoek wil doen naar de aansluitroutes die onder andere over de Veluwe lopen. Actiegroepen hebben daar herhaaldelijk om gevraagd. De staatssecretaris wilde dat niet, omdat ze dat wettelijk niet verplicht is. Ze schrijft nu aan de kamer dat ze nu vrijwillig ook de aansluitroutes zal toetsen aan een mer-beoordeling.