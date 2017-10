Record! Warmste 16 oktober ooit

ARNHEM - Het leek maandag hartje zomer in Gelderland. De temperaturen in de provincie bereikten tussen de 23 en 24 graden en daarmee zijn alle oude dagrecords van 16 oktober gesneuveld.

Sinds de temperaturen gemeten worden, was het op deze dag nog nooit zo warm in onze provincie. Het oude record stond volgens MeteoGroup op 20,2 graden. Die temperatuur werd in 1990 gemeten bij het officiële KNMI-weerstation in Hupsel.

Bekijk hier het gehele weerbericht van MeteoGroup met weervrouw Britta van Gendt (de tekst gaat onder de video verder):



Saharazand

De lucht oogde op sommige plaatsen ietwat bruin in plaats van strak blauw. 'Dat komt omdat er vandaag ook een wolk Saharazand over het land trok', aldus Van Gendt.

Meer mooi herfstweer

De komende dagen kunnen we nog van het mooie herfstweer genieten. Het wordt waarschijnlijk rond de 20 graden. Geen temperaturen als maandag en afgelopen weekend, maar het is nog altijd vijf graden warmer dan de normale middagtemperatuur voor deze tijd van het jaar.

Vanaf eind deze week neemt de kans op neerslag toe.

