Auto over de kop op A28

WEZEP - Op de A28 tussen Wezep en 't Harde is maandagavond een bestuurster met haar auto van de weg geraakt en over de kop geslagen. Het voertuig kwam in de middenberm tot stilstand.

Geschreven door Mediapartner Locourant

Volgens wijkagent Johan Bouma viel het letsel mee. wel werd de vrouw behandeld in een ambulance. Een berger kwam ter plaatste om de personenauto af te voeren. Door het ongeval ontstond er een korte file, doordat de linkerrijstrook was afgesloten.