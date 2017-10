Arnhemse Bob gaf Mick Jagger taalles

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Ze speelden zondag stadion GelreDome in Arnhem plat, The Rolling Stones. En wat het nog specialer maakte, voorman Mick Jagger sprak de menigte toe in het Nederlands. En dat was te danken aan Arnhemmer Bob Roelofs.

De provincialestatengriffier kreeg voor het concert van The Stones het verzoek van de directie van het stadion om Jagger wegwijs te maken. 'Ik heb hem zelf niet gesproken, alles ging digitaal. Ik ben er een dagje mee bezig geweest', aldus Roelofs die zelf in het stadion genoot van het concert. Met Jagger echt contact hebben was voor Roelofs 'helemaal a dream come true geweest', zei hij maandag op Radio Gelderland. Roelofs 'vertelde' Jagger een aantal dingen die bij Arnhem horen. 'Zoals een brug te ver en het verhaal van de Arnhemse meisjes... Dat laatste kwam er tijdens het concert niet helemaal uit, maar goed.' Op Radio Gelderland sprak Frank van DIjk met Bob Roelofs: Ook de kreet 'jullie hebben de beker gewonnen, hè?', kwam uit de vingers van de Arnhemmer. 'Ik geloof dat ik de een van de weinige was die keihard YEAH! riep.' Maar hoe zit met de Arnhemse meisjes? Roelofs: 'Die zijn de lekkerste.' Arnhemse meisjes zijn namelijk ook koekjes. Zie ook: Voor wie ook de Arnhemse meisjes wil proeven...