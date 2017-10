Leen Looyen keert terug bij NEC

NIJMEGEN - Leen Looyen treedt per direct toe tot de Raad van Commissarissen van voetbalclub NEC. Hij zal de rol van technisch commissaris op zich nemen. De 70-jarige Looyen volgt Peter Wisgerhof op in die functie.

Looyen begon zijn carrière als trainer van NEC van januari tot juni 1974, daarna kwam hij meermaals in dienst bij de Nijmeegse club. Van 1994 tot 2007 was hij dertien jaar actief als technisch directeur.

'Dan ga je toch nadenken'

Sjang Emons, Ton Hendriks en Leonard Ariëns bezetten de andere plekken in de Raad van Commissarissen. Looyen: 'De geluiden dat NEC geïnteresseerd was om mij een functie te geven binnen de organisatie werden steeds serieuzer. Dan ga je er toch over nadenken.'

'Toen de gesprekken liepen sprak mij de visie van de nieuwe directie heel erg aan. Het is natuurlijk wel een heel andere functie dan ik eerder bij NEC heb bekleed, maar dat maakt de uitdaging juist mooier. We willen de club boven alles zetten en ik denk dat ik met mijn ervaring een belangrijke rol kan spelen binnen de club. Ik kijk ernaar uit mijn bijdrage te leveren aan de toekomst van deze mooie club.'

