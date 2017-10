Barneveld genomineerd voor Kunststad van het jaar

Foto: ANP

BARNEVELD - In de verkiezing 'Kunststad van het jaar' heeft Barneveld het tot de laatste ronde van de wedstrijd geschopt. Dat is bijzonder, want normaal dingen vooral grote steden mee naar de titel.

Andere genomineerde steden zijn Blaricum, Eindhoven, Gennep, Leiden, Maastricht, Noordwijk, 's-Hertogenbosch, Sint Anthonis en Weesp. Barneveld is dus de enige Gelderse plaats in de finale - die zij behaalde dankzij stemmen van wethouders Kunst en Cultuur en inwoners van verschillende gemeenten. De stad moet nu vragen beantwoorden die inzicht geven in de wijze waarop het kunstbeleid door de gemeente concreet wordt gemaakt. Op 11 november kiest een negenkoppige vakjury de winnaar. De winnende stad krijgt een trofee gemaakt door kunstenares Lidy Ponte. De verkiezing wordt georganiseerd in het kader van de Nationale Kunstweek van 4 tot en met 12 november. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl